قوات الاحتلال تعتقل طالبا في جامعة بيرزيت على حاجز حوارة











رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الجمعة، الطالب بجامعة بيرزيت "منذر ياسين" من طولكرم، أثناء مروره بحاجز حوارة جنوبي نابلس.وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب ياسين (21 عاما)، أثناء توجهه لمدينة رام الله.وتواصل سلطات الاحتلال اعتقال وملاحقة عشرات الطلبة الجامعيين، وفي مقدمتهم طلبة الكتلة الإسلامية في جامعات الضفة.