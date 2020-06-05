مفوض الشرق الأوسط للجنة الدولية لحقوق الإنسان: الوضع دقيق ومطلوب تحمل المسؤوليات



وضع السفير ابو سعيد الحاج عفيفي في دقة المرحلة التي تحضّر على لبنان وسوريا، بالإضافة إلى ما هو المطلوب على المستوى الحقوقي العمل عليه حتى لا يقع لبنان من مؤيدين ومعارضين في محظور النظم الدولية. كما جال الطرفين على أحداث إقليمية وتردداتها على مستوى الحقوق والواجبات وما قد تؤول إليه الأمور اذا ما تفلّت الوضع الإقليمي والدولي.



رام الله - دنيا الوطنإلتقى مفوض الشرق الأوسط للجنة الدولية لحقوق الإنسان ومبعوث المجلس الدولي لشؤون الأمم المتحدة السفير الدكتور هيثم ابو سعيد المسؤول الاعلامي في حزب الله الحاج محمد عفيف، يرافقه المستشار القانوني الدكتور رياض الحركة، مستشاره لشؤون الإستراتيجي العميد الركن حسن بشروش ومدير المكتب الإعلامي علي أحمد وتم البحث في قضايا محلية واقليمية، خصوصا ما يحصل في لبنان وسوريا.