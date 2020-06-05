مستوطنون يقتحمون المسعودية والاحتلال ينصب حاجزاً شرق قلقيلية



وأشارت مصادر محلية إلى أن جنود الحاجز قاموا بإيقاف المركبات المارة على هذه الطريق والتدقيق في بطاقات ركابها.



وتتعرض قلقيلية لحصار مشدد حيث صادر الاحتلال نحو 76% من أراضي المحافظة، لإقامة المستوطنات الإسرائيلية وشق الطرق الالتفافية بالإضافة إلى بناء الجدار الفاصل من جميع الجهات.



رام الله - دنيا الوطناقتحم مجموعة من المستوطنين، صباح اليوم الجمعة، منطقة المسعودية الأثرية التابعة لأراضي قرية برقة، على الطريق الواصل بين نابلس وجنين، فيما أقامت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا بالقرب من قرية جيت شرق قلقيلية.وأفادت مصادر محلية أن عشرات المستوطنين اقتحموا منطقة المسعودية، وأجروا تدريبات عسكرية، بحماية جيش الاحتلال.وتعتبر منطقة المسعودية مقصدا للسياحة الفلسطينية الداخلية، وفيها محطة سكة قطار الحجاز إبان الحكم العثماني، التي تربط بين مدينة حيفا والأردن والسعودية.وفي قلقيلية أقامت قوات الاحتلال اليوم، حاجزاً عسكرياً على مفترق قرية جيت شرق المدينة وعمدت على عرقلة حركة تنقل المواطنين والمركبات على الطريق الرئيسة الرابطة بين قلقيلية ونابلس.