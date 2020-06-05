شؤون فلسطينية

صور: عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

صور: عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
جانب من صلاة الجمعة بالاقصى
رام الله - دنيا الوطن
أدى عشرات آلاف المواطنين اليوم صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك بعد أسابيع من الإغلاق.

وقال مدير المسجد الأقصى عمر الكسواني إن أكثر من 50 ألف مصل تمكنوا من الوصول للأقصى وأداء الصلاة في باحاته وداخل المصليات المسقوفة.

ومنذ ساعات الصباح توافد آلاف المواطنين من القدس والداخل المحتل برفقة عائلاتهم الى المسجد الأقصى لأداء الصلاة.

ودعا خطيب الأقصى محمد سليم الى الحفاظ على الأقصى وشد الرحال إليه والرباط فيه مؤكداً أن عزة المسلمين تبدأ من بيت المقدس.

وأكد الشيخ سليم أن السيادة على القدس والأقصى هي لعباد الله المسلمين لا ينازعهم فيها أحد.

وكان نشطاء مقدسيون دعوا للمشاركة الفاعلة في إحياء صلاة الفجر والجمعة في المسجد المبارك، وهي الجمعة الأولى بعد إغلاق أكثر من شهرين بسبب فيروس كورونا.

وأكد النشطاء أن الحشد في صلاة الفجر وإعمار المسجد الأقصى بالمصلين دليل على عزة الأمة الإسلامية وتمسكها بمقدساتها.

وأعيد فتح الأقصى، الأحد الماضي، بعد 69 يوماً من الإغلاق بسبب جائحة كورونا وسط تحذيرات من خطورة ما يتعرض له المسجد مخططات تهويدية تستهدف لتقسيمه زمانياً ومكانياً بين المسلمين واليهود وإقامة هيكلهم المزعوم.



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