شؤون فلسطينية

الاحتلال يقمع فعاليات منددة بالضم ويحرق أراض في الأغوار

الاحتلال يقمع فعاليات منددة بالضم ويحرق أراض في الأغوار
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قمعت قوات الاحتلال ظهر اليوم الجمعة، فعاليات انطلقت بعد صلاة الجمعة في الأراضي المهددة بالضم في سهل عاطوف جنوب شرق طوباس في الأغوار الشمالية.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز تجاه المواطنين.

وأفادت طواقم إسعاف الهلال الأحمر بإصابة مواطن بالرصاص المطاطي بالرأس، خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في عاطوف، كما تسببت قنابل الغاز التي أطلقها جنود الاحتلال باحتراق عشرات الدونمات الزراعية في القرية.

وفي نابلس أصيب عدد من المواطنين بالاختناق بسبب قنابل الغاز التي أطلقها الاحتلال تجاه مسيرة في بلدة قوصين منددة بالاستيطان كما تسببت قنابل الغاز باندلاع حريق في اراضي المواطنين.

بالتزامن مع ذلك أغلق جيش الاحتلال حاجز تياسير للمتوجهين نحو الأغوار من مدينة طوباس وقرية تياسير.

وأفاد الناشط الحقوقي في الأغوار عارف دراغمة أن سلطات الاحتلال صادرت مركبة تعود لأحد العائلات من حمامات المالح في الأغوار الشمالية، ضمن سياستها المتواصلة في تهجير سكان المنطقة والسيطرة عليها لصالح الاستيطان.

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