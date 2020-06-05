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شاهد: أفراد شرطة لوس أنجلوس يقفون على ركبهم أمام المحتجين

شاهد: أفراد شرطة لوس أنجلوس يقفون على ركبهم أمام المحتجين
جانب من الفيديو
رام الله - دنيا الوطن
بمشهد إستثنائي ومؤثر، قام أفراد من الشرطة الامريكية في مدينة (لوس أنجلوس) بالولايات المتحدة الأمريكية، بالجلوس على ركبتهم أمام المحتجين وتعبيراً عن تضامنهم مع المواطنين  وتكريماً لذكرى جورج فلويد المواطن الامريكي من أصول أفريقية الذي قتل على يد الشرطة المحلية أثناء محاولة إعتقاله. 

 

وجورج فلويد هو مواطن أمريكي من أصل أفريقي قُتل في 25 مايو 2020 في مدينة منيابولس، مينيسوتا في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك أثناء تثبيته على الأرض بُغية اعتقاله من قبل شرطة المدينة.

حيث قام ضابط شرطة منيابولس "ديريك تشوفين" بالضغط على عنق فلويد لمنعه من الحركة أثناء الاعتقال لأكثر من سبع دقائق، وهو يردد "لا أستطيع التنفس" في وقت يصرخ بعض المارة طالبين من الشرطي التوقف عن ذلك، إلى أن توفى. 

وتم تسجيل الحادثة في العديد من مقاطع فيديو الهواتف المحمولة التي تم تداولها على نطاق واسع على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى إشتعال موجة من الاحتجاجات الواسعة في الولايات المتحدة، وصلت بعضها لفرض منع التجول. 

 فيما فُصل أربعة من رجال الشرطة المتورطين في الحادث.

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