شؤون فلسطينية

الخضري: الاحتلال يواصل ابتلاع الأرض الفلسطينية وتنفيذ مخططات الضم دون توقف

الخضري: الاحتلال يواصل ابتلاع الأرض الفلسطينية وتنفيذ مخططات الضم دون توقف
رام الله - دنيا الوطن
أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل ابتلاع الأرض الفلسطينية وما عليها، وتنفيذ مخططات الضم، وتنفيذ كل ما من شأنه منع إمكانية إقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس،
وذلك في الذكرى الـ53 للنكسة.

وشدد الخضري في بيان صحفي صدر عنه اليوم الجمعة 5-6-2020 بمناسبة ذكرى النكسة، أن الاحتلال يواصل سلب الأرضي وتهويد القدس وعزلها، وخنق الضفة الغربية بالجدار والاستيطان، وفرض الحصار الخانق على قطاع غزة.

وذكر بأن الاحتلال بدأ فعلياً وعلى الأرض خطوات ضم الضفة الغربية، ضمن صفقة القرن، واعتداءات وإجراءات لا تتوقف.

وشدد الخضري على أن ما يشاع أن إسرائيل ستؤجل الضم والتوسع الاستيطاني هو ذر للرماد في العيون، وأن جريمة الضم والتوسع مستمرة ليل ونهار دون أي إبطاء أو تغيير في السياسية الاحتلالية التي تنفذ مخططاتها منذ احتلال الضفة الغربية
والقدس وغزة في العام 1967 وحتى الأن.

وأكد أن ذكرى النكسة واستمرار معاناة الشعب الفلسطيني بسبب سياسات وإجراءات واعتداءات الاحتلال، إضافة لجائحة كورونا، يجب أن تكون أكبر دافع ومحرك لتحقيق الوحدة الوطنية بدون حسابات وبدون أي تأخير.

وقال " المطلوب تجسيد فعلي وعملي للوحدة الوطنية على أرض الواقع، واستيعاب وتفعيل كل الطاقات، فالحالة الفلسطينية في قمة الصعوبة، والتهديدات الامريكية والاسرائيلية حقيقية ولها انعكاس على الارض".

وأكد ضرورة وجود موقف عربي أكثر قوة وتأثير، وكذلك موقف دولي فاعل يواجه هذا الاحتلال غير الشرعي لأرضنا الفلسطينية.

ووجه الخضري التحية للشعب الفلسطيني الصابر والبطل الحقيقي في ملحمة الصمود، مشدداً على أن خطط الضم وكافة مخططات الاحتلال ستفشل بسبب قوة وصمود شعبنا.

وقال " شعبنا مُصر على نيل حقوقه كاملة، ولن يستسلم أبدا لكل خطط الاحتلال وسياساته الخطيرة".

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