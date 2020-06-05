صحة غزة تُصدر تقريرها اليومي حول آخر مستجدات (كورونا) بالقطاع





فيما يلي التقرير اليومي المحدث الذي يصدره مركز المعلومات بوزارة الصحة في قطاع غزة حول فيروس (كورونا ) الجديد (باللغتين العربية والانجليزية).



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رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم الجمعة، أنها أجرت فحص لـ107 عيّنة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأفادت الصحة في تقريرها اليومي حول مستجدات الفيروس في القطاع، أن إجمالي عدد العينات التي تمّ فحصها للحالات المشتبهة 11.002 عيّنة، 70 منها كانت (إيجابية).وكشفت أن عدد الحالات المؤكد إصاباتها بفيروس (كورونا) في قطاع غزة وصل إلى 70 حالة، بينما الحالات التي شفيت من الفيروس وصلت إلى 18 حالة، فيما بقيت الحالات النشطة 51 حالة، فيما توفيت حالة واحدة فقط وهي لسيدة مُسنة.