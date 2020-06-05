إصابة مواطن برأسه خلال قمع الاحتلال مسيرة منددة بمخطط الضم في طوباس

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب مواطن في رأسه، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة منددة بمخطط الضم، في سهل عاطوف جنوب شرق طوباس.



وأفادت الوكالة الفلسطينية الرسمية، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين الذين خرجوا في مسيرة سلمية تخللها تأدية صلاة الجمعة فوق أراضيهم المهددة بالاستيلاء في سهل عاطوف، ما أدى الى إصابة شاب بعيار "مطاطي" في رأسه، نقل إثرها إلى المستشفى.



وأضاف أن قنابل الغاز أدت إلى اندلاع حرائق في أراض زراعية تقدر مساحتها بـ10 دونمات، قبل أن يتمكن الدفاع المدني من إخمادها.



ورفع المشاركون في المسيرة العلم الفلسطيني، ورددوا الشعارات الوطنية المنددة بجرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا، والرافضة لمخطط ضم أراض فلسطينية محتلة.