شؤون فلسطينية

الشرطة: وفاة شاب 31 عاما متاثرا باصابته بعيار ناري في نابلس

الشرطة: وفاة شاب 31 عاما متاثرا باصابته بعيار ناري في نابلس
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الاطباء في مستشفى رفيديا اليوم  عن وفاة مواطن 31 عاما من بلدة حوارة متاثراً باصابته بشجار وقع في البلدة يوم الأحد الماضي.

وذكر العقيد لؤي ارزيقات الناطق الاعلامي باسم الشرطة في تصريح عبر موقعهم الرسمي، أن الشرطة كانت قد فتحت تحقيقاُ بمقتل مواطنين اثنين قبل عدة ايام في شجار وقع ببلدة حوارة استخدمت به الاعيرة النارية فيما وصفت اصابة الثالث في ذلك الحين بالحرجة والتي اعلن الاطباء عن وفاتها اليوم.

وأضاف ارزيقات أن الشرطة والمؤسسة الأمنية تمكنت وبمساعدة رجال الاصلاح و شخصيات ومؤسسات البلدة من السيطرة على الشجار .

وأكد ارزيقات أن الشرطة والنيابة تابعتا التحقيق في القضية و قررت الاخيرة احالةالجثمان لمعهد الطب العدلي بجامعة النجاح الوطنية للوقوف على الاسباب المباشرة للوفاة.

ويذكر أن الاجهزة الأمنية كانت قد قبضت على المشتبه بهم باطلاق النار و باشرت اجراءاتها القانونية بحقهم حسب الاصول.

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