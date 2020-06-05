وزيرة الصحة: 106 حالات لا تزال مصابة بفيروس كورونا في فلسطين











رام الله - دنيا الوطنقالت وزيرة الصحة الدكتورة مي الكيلة، إن عدد الحالات النشطة، أي التي لا تزال مصابة بفيروس (كورونا) يبلغ 106 حالات، فيما بلغ عدد الإصابات الإجمالية منذ بدء رصد الفيروس في فلسطين 643 إصابة.وأضافت الوزيرة الكيلة في بيان صحفي عبر موقع الصحة الرسمي، اليوم الجمعة، أن الحالات النشطة تتوزع في محافظة القدس "23" حالة، محافظة الخليل "12" حالة، محافظة قلقيلية "16" حالة، محافظة جنين "4" حالات، المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) "51" حالة.وأشارت إلى أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء يبلغ 532 حالة، أي بنسبة 82.8% من مجمل الإصابات.وأوضحت وزيرة الصحة أن 130 حالة تم إدخالها في الحجر المنزلي خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يبلغ عدد الموجودين حالياً في الحجر المنزلي في جميع المحافظات 3714.وتابعت أن جميع تفاصيل الإصابات وتوزيعاتها يتم نشرها تباعاً من خلال المرصد الإلكتروني (كورونا)، عبر موقع وزارة الصحة.