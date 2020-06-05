باريس تنفي وجود غوايدو في سفارتها بكاراكاس

زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

نفت الخارجية الفرنسية في بيان لها اليوم الجمعة مزاعم بوجود زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو في مقر سفارتها بكاراكاس.



وقال البيان الذي نقلته (رويترز): "السيد خوان غوايدو ليس في مقر فرنسا في كاراكاس. لقد أكدنا ذلك مرارا للسلطات الفنزويلية".



جاء هذا البيان ردا على تصريح أدلى به وزير الخارجية الفنزويلي خورخي إرياسا أمس الخميس، قال فيه إن غوايدو موجود في السفارة الفرنسية وتحت حمايتها الدبلوماسية.