عاجل

  • الشرطة: وفاة شاب 31 عاما متاثرا باصابته بعيار ناري في نابلس

  • وزيرة الصحة: 106 حالات لا تزال مصابة بفيروس كورونا في فلسطين

دولي

(كورونا): أردوغان يلغي حظر التجوال نهاية الأسبوع في 15 ولاية تركية

(كورونا): أردوغان يلغي حظر التجوال نهاية الأسبوع في 15 ولاية تركية
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة عن إلغاء قرار سابق بفرض حظر التجوال في عدد من الولايات نهاية الأسبوع الجاري على خلفية انتشار فيروس (كورونا).

وأكد أردوغان، في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه في (تويتر) ونقلتها (روسيا اليوم)، إلغاء حظر التجوال الذي كان من المفترض أن يفرض السبت والأحد القادمين في 15 ولاية تركية، مطالبا المواطنين الاتزام بارتداء الكمامات والحفاظ على النظافة والتباعد الاجتماعي.

ولفت الرئيس التركي إلى أن الحكومة اضطرت إلى اتخاذ قرار فرض حظر التجوال نهاية الأسبوع مجددا على خلفية ارتفاع معدل الإصابات اليومية بالفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19" من نحو الـ700 إلى قرابة الألف، مشددا على أن الغرض الوحيد وراء هذا القرار كان الحد من تفشي الوباء وحماية المواطنين.

وذكر أدوغان أن السلطات قررت مراجعة هذا القرار نظرا لردود الأفعال من قبل الناس.

وسجلت في تركيا حتى الآن 167410 حالة إصابة بفيروس كورونا، بما في ذلك 4630 حالة وفاة.

أخبار ذات صلة

شاهد: إصابة محتج برأسه بعدما دفعه شرطيان بنيويورك

شاهد: إصابة محتج برأسه بعدما دفعه شرطيان بنيويورك

محامي القتيل (فلويد): وباء العنصرية هو من قتله لأنه أقوى من (كورونا)

محامي القتيل (فلويد): وباء العنصرية هو من قتله لأنه أقوى من (كورونا)

باريس تنفي وجود غوايدو في سفارتها بكاراكاس

باريس تنفي وجود غوايدو في سفارتها بكاراكاس

غانتس: أنا على ثقة بأننا سنستعيد أسرانا قريباً

غانتس: أنا على ثقة بأننا سنستعيد أسرانا قريباً

شاهد: أول صور للضباط الأربعة المتورطين في قتل &#34;جورج فلويد&#34;

شاهد: أول صور للضباط الأربعة المتورطين في قتل "جورج فلويد"

ميركل تعلّق على مقتل الشاب الأميركي فلويد

ميركل تعلّق على مقتل الشاب الأميركي فلويد

غرق سفينة إيرانية بالمياه الإقليمية العراقية وانتشال أربعة أشخاص من طاقمها

غرق سفينة إيرانية بالمياه الإقليمية العراقية وانتشال أربعة أشخاص من طاقمها

روسيا تدافع عن حق ايران في امتلاك التكنولوجيا الفضائية

روسيا تدافع عن حق ايران في امتلاك التكنولوجيا الفضائية

التعليقات

الدنيا حكايات

الطيراوي يُحذّر رياض المالكي

الطيراوي يُحذّر رياض المالكي

شؤون فلسطينية

فروانة: الاعتقالات سياسة اسرائيلية ثابتة أوجعت الفلسطينيين لكنها لم تنل من ارادتهم

فروانة: الاعتقالات سياسة اسرائيلية ثابتة أوجعت الفلسطينيين لكنها لم تنل من ارادتهم

اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس: الاحتلال إلى زوال وستبقى القدس عاصمة فلسطين

اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس: الاحتلال إلى زوال وستبقى القدس عاصمة فلسطين

حنا: نقول للفلسطينيين بذكرى النكسة لا تقبلوا بأن يتم اغراقكم بثقافة اليأس

حنا: نقول للفلسطينيين بذكرى النكسة لا تقبلوا بأن يتم اغراقكم بثقافة اليأس

عشراوي تبحث مع وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية آخر التطورات السياسية

عشراوي تبحث مع وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية آخر التطورات السياسية

محافظ جنين يبحث آلية تشكيل لجان لحفظ السلم الأهلي في المناطق (ج)

محافظ جنين يبحث آلية تشكيل لجان لحفظ السلم الأهلي في المناطق (ج)

الآلاف يصلون الفجر في الأقصى والاحتلال يعيق الصلاة في الإبراهيمي

الآلاف يصلون الفجر في الأقصى والاحتلال يعيق الصلاة في الإبراهيمي

الجبهتان الديمقراطية والشعبية بلبنان تعرضان الاوضاع العامة واوضاع فلسطينيي لبنان

الجبهتان الديمقراطية والشعبية بلبنان تعرضان الاوضاع العامة واوضاع فلسطينيي لبنان

الاحتلال يقتحم منزل الشهيد الحلاق ويشن حملة اعتقالات في واد الجوز

الاحتلال يقتحم منزل الشهيد الحلاق ويشن حملة اعتقالات في واد الجوز

منوعات

ماهي رسالة رجاء الجداوي من العناية المركّزة؟

ماهي رسالة رجاء الجداوي من العناية المركّزة؟

أول تعليق من لينا الفيشاوي على حبس والدها

أول تعليق من لينا الفيشاوي على حبس والدها

نيللي كريم تعيش قصة حب.. وهذه هوية العريس الجديد

نيللي كريم تعيش قصة حب.. وهذه هوية العريس الجديد

بعد أنباء عن اشتباك بالأيدي بينها وبين زوجها.. شيرين تخرج عن صمتها

بعد أنباء عن اشتباك بالأيدي بينها وبين زوجها.. شيرين تخرج عن صمتها

شقيق ياسمين عبد العزيز يكسر صمته بشأن زواجها ويقاضي أربعة فنانين

شقيق ياسمين عبد العزيز يكسر صمته بشأن زواجها ويقاضي أربعة فنانين

خطوة مُفاجئة من زوج كيم كارداشيان تجاه ابنة ضحية العنصرية

خطوة مُفاجئة من زوج كيم كارداشيان تجاه ابنة ضحية العنصرية

وفاة الفنان المصري محمود الشوربجي عن 67 عاما

وفاة الفنان المصري محمود الشوربجي عن 67 عاما

مصير مُفاجئ لقاتل سوزان تميم بعد عفو السيسي عنه

مصير مُفاجئ لقاتل سوزان تميم بعد عفو السيسي عنه

بسمة وهبة تُهاجم فنانة بسبب نشرها (كورونا) بين زملائها

بسمة وهبة تُهاجم فنانة بسبب نشرها (كورونا) بين زملائها

حفيد حسن حسني يكشف النكبة التي قصّرت عمره

حفيد حسن حسني يكشف النكبة التي قصّرت عمره

عربي

(كورونا): 138 وفاة و8،569 إصابة جديدة الخميس في 19 دولة عربية

(كورونا): 138 وفاة و8،569 إصابة جديدة الخميس في 19 دولة عربية

سفينة تعيد من تونس أكثر من ألف مقيم بفرنسا

سفينة تعيد من تونس أكثر من ألف مقيم بفرنسا

أول تعليق رسمي من إثيوبيا بعد تحذير السودان من نشوب حرب بينهما

أول تعليق رسمي من إثيوبيا بعد تحذير السودان من نشوب حرب بينهما

الأردن يطبق فرض الحظر الشامل الأخير

الأردن يطبق فرض الحظر الشامل الأخير