حنا: نقول للفلسطينيين بذكرى النكسة لا تقبلوا بأن يتم اغراقكم بثقافة اليأس



وأضاف حنا في تصريح وصل "دنيا الوطن": "تمسكوا يا ايها الفلسطينيون بالامل ولا تفقدوا الامل على الاطلاق لانكم اصحاب اعدل قضية عرفها التاريخ الانساني الحديث ولتكن معنوياتكم عالية وارادتكم صلبة فنحن المنتصرون في النهاية مهما اشتدت حدة المؤامرات والمشاريع المشبوهة التي تستهدف قضيتنا وشعبنا وقدسنا ومقدساتنا" .



وأكمل: لا تستسلموا للاحباط واليأس الذي يريدنا الاعداء ان نكون فيه ولتكن معنوياتكم عالية وارادتكم صلبة لان الظلم الذي نعاني منه منذ عام 48 وحتى اليوم كانت له بداية وسوف تكون له نهاية ، فلا يوجد هنالك ظلم في عالمنا بقي الى الابد .



ونصح: حافظوا على انفسكم وعلى وحدتكم وعلى تضامنكم وتحلوا بالصدق والاستقامة والوعي لان قضيتكم هي قضية عادلة وفقط الصادقين المتحلين بالوطنية الحقة هم القادرون على ان يدافعوا على هذه القضية .



وختم: لا يضيع حق وراءه مطالب فالقدس وفلسطين ستبقى لاهلها ولابنائها ولن يستسلم الفلسطينيون للصفقات والمؤامرات والمشاريع التي تخطط سرا وعلنا ، فنحن موجودون وسنبقى ومن يتجاهل وجودنا انما يسير في الاتجاه المعاكس فلا يحق لاي جهة في هذا العالم ان تتجاهل وجود الشعب الفلسطيني ووجود فلسطين وحق الشعب الفلسطيني في أن يعيش حرا في وطنه وفي ارضه المقدسة والقدس هي العاصمة كما ان حق العودة حق ثابت لا يسقط بالتقادم .

رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأننا نقول لابناء شعبنا الفلسطيني في ذكرى النكسة لا تفقدوا الامل فأعداءنا يريدوننا ان نعيش بلا امل وان نكون غارقين في ثقافة الاستسلام والاحباط واليأس والقنوط ونحن بدورنا يجب ان نبقى متشبثين بالامل وان كنا مدركين لجسامة ما يخطط لنا وناظرين لكافة المشاريع والمخططات الاستعمارية التي تستهدف عدالة قضيتنا .