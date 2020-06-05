شؤون فلسطينية

حنا: نقول للفلسطينيين بذكرى النكسة لا تقبلوا بأن يتم اغراقكم بثقافة اليأس

حنا: نقول للفلسطينيين بذكرى النكسة لا تقبلوا بأن يتم اغراقكم بثقافة اليأس
المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذك
رام الله - دنيا الوطن
قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأننا نقول لابناء شعبنا الفلسطيني في ذكرى النكسة لا تفقدوا الامل فأعداءنا يريدوننا ان نعيش بلا امل وان نكون غارقين في ثقافة الاستسلام والاحباط واليأس والقنوط ونحن بدورنا يجب ان نبقى متشبثين بالامل وان كنا مدركين لجسامة ما يخطط لنا وناظرين لكافة المشاريع والمخططات الاستعمارية التي تستهدف عدالة قضيتنا .

وأضاف حنا في تصريح وصل "دنيا الوطن": "تمسكوا يا ايها الفلسطينيون بالامل ولا تفقدوا الامل على الاطلاق لانكم اصحاب اعدل قضية عرفها التاريخ الانساني الحديث ولتكن معنوياتكم عالية وارادتكم صلبة فنحن المنتصرون في النهاية مهما اشتدت حدة المؤامرات والمشاريع المشبوهة التي تستهدف قضيتنا وشعبنا وقدسنا ومقدساتنا" .

وأكمل: لا تستسلموا للاحباط واليأس الذي يريدنا الاعداء ان نكون فيه ولتكن معنوياتكم عالية وارادتكم صلبة لان الظلم الذي نعاني منه منذ عام 48 وحتى اليوم كانت له بداية وسوف تكون له نهاية ، فلا يوجد هنالك ظلم في عالمنا بقي الى الابد .

ونصح: حافظوا على انفسكم وعلى وحدتكم وعلى تضامنكم وتحلوا بالصدق والاستقامة والوعي لان قضيتكم هي قضية عادلة وفقط الصادقين المتحلين بالوطنية الحقة هم القادرون على ان يدافعوا على هذه القضية .

وختم: لا يضيع حق وراءه مطالب فالقدس وفلسطين ستبقى لاهلها ولابنائها ولن يستسلم الفلسطينيون للصفقات والمؤامرات والمشاريع التي تخطط سرا وعلنا ، فنحن موجودون وسنبقى ومن يتجاهل وجودنا انما يسير في الاتجاه المعاكس فلا يحق لاي جهة في هذا العالم ان تتجاهل وجود الشعب الفلسطيني ووجود فلسطين وحق الشعب الفلسطيني في أن يعيش حرا في وطنه وفي ارضه المقدسة والقدس هي العاصمة كما ان حق العودة حق ثابت لا يسقط بالتقادم .

أخبار ذات صلة

الجهاد: نحتاج لبرنامج فصائلي موحد.. الرهان على مسارات تفاوضية جديدة سذاجة وسطحية سياسية

الجهاد: نحتاج لبرنامج فصائلي موحد.. الرهان على مسارات تفاوضية جديدة سذاجة وسطحية سياسية

اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس: الاحتلال إلى زوال وستبقى القدس عاصمة فلسطين

اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس: الاحتلال إلى زوال وستبقى القدس عاصمة فلسطين

الزهّار: فرص تحقيق المصالحة بعيدة و(منظمة التحرير) سيئة صيت وسمعة

الزهّار: فرص تحقيق المصالحة بعيدة و(منظمة التحرير) سيئة صيت وسمعة

عشراوي تبحث مع وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية آخر التطورات السياسية

عشراوي تبحث مع وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية آخر التطورات السياسية

محافظ جنين يبحث آلية تشكيل لجان لحفظ السلم الأهلي في المناطق (ج)

محافظ جنين يبحث آلية تشكيل لجان لحفظ السلم الأهلي في المناطق (ج)

جدار ذكي جديد يعتمد على الروبوتات على الحدود مع غزة

جدار ذكي جديد يعتمد على الروبوتات على الحدود مع غزة

الآلاف يصلون الفجر في الأقصى والاحتلال يعيق الصلاة في الإبراهيمي

الآلاف يصلون الفجر في الأقصى والاحتلال يعيق الصلاة في الإبراهيمي

&#34;الخارجية&#34;: تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية بالسعودية

"الخارجية": تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية بالسعودية

التعليقات

الدنيا حكايات

الطيراوي يُحذّر رياض المالكي

الطيراوي يُحذّر رياض المالكي

شؤون فلسطينية

اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس: الاحتلال إلى زوال وستبقى القدس عاصمة فلسطين

اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس: الاحتلال إلى زوال وستبقى القدس عاصمة فلسطين

حنا: نقول للفلسطينيين بذكرى النكسة لا تقبلوا بأن يتم اغراقكم بثقافة اليأس

حنا: نقول للفلسطينيين بذكرى النكسة لا تقبلوا بأن يتم اغراقكم بثقافة اليأس

عشراوي تبحث مع وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية آخر التطورات السياسية

عشراوي تبحث مع وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية آخر التطورات السياسية

محافظ جنين يبحث آلية تشكيل لجان لحفظ السلم الأهلي في المناطق (ج)

محافظ جنين يبحث آلية تشكيل لجان لحفظ السلم الأهلي في المناطق (ج)

الآلاف يصلون الفجر في الأقصى والاحتلال يعيق الصلاة في الإبراهيمي

الآلاف يصلون الفجر في الأقصى والاحتلال يعيق الصلاة في الإبراهيمي

الجبهتان الديمقراطية والشعبية بلبنان تعرضان الاوضاع العامة واوضاع فلسطينيي لبنان

الجبهتان الديمقراطية والشعبية بلبنان تعرضان الاوضاع العامة واوضاع فلسطينيي لبنان

الاحتلال يقتحم منزل الشهيد الحلاق ويشن حملة اعتقالات في واد الجوز

الاحتلال يقتحم منزل الشهيد الحلاق ويشن حملة اعتقالات في واد الجوز

مواجهات في رام الله واعتقال شابين أحدهما في التوجيهي من جنين

مواجهات في رام الله واعتقال شابين أحدهما في التوجيهي من جنين

منوعات

ماهي رسالة رجاء الجداوي من العناية المركّزة؟

ماهي رسالة رجاء الجداوي من العناية المركّزة؟

أول تعليق من لينا الفيشاوي على حبس والدها

أول تعليق من لينا الفيشاوي على حبس والدها

نيللي كريم تعيش قصة حب.. وهذه هوية العريس الجديد

نيللي كريم تعيش قصة حب.. وهذه هوية العريس الجديد

بعد أنباء عن اشتباك بالأيدي بينها وبين زوجها.. شيرين تخرج عن صمتها

بعد أنباء عن اشتباك بالأيدي بينها وبين زوجها.. شيرين تخرج عن صمتها

شقيق ياسمين عبد العزيز يكسر صمته بشأن زواجها ويقاضي أربعة فنانين

شقيق ياسمين عبد العزيز يكسر صمته بشأن زواجها ويقاضي أربعة فنانين

خطوة مُفاجئة من زوج كيم كارداشيان تجاه ابنة ضحية العنصرية

خطوة مُفاجئة من زوج كيم كارداشيان تجاه ابنة ضحية العنصرية

وفاة الفنان المصري محمود الشوربجي عن 67 عاما

وفاة الفنان المصري محمود الشوربجي عن 67 عاما

مصير مُفاجئ لقاتل سوزان تميم بعد عفو السيسي عنه

مصير مُفاجئ لقاتل سوزان تميم بعد عفو السيسي عنه

بسمة وهبة تُهاجم فنانة بسبب نشرها (كورونا) بين زملائها

بسمة وهبة تُهاجم فنانة بسبب نشرها (كورونا) بين زملائها

حفيد حسن حسني يكشف النكبة التي قصّرت عمره

حفيد حسن حسني يكشف النكبة التي قصّرت عمره

عربي

سفينة تعيد من تونس أكثر من ألف مقيم بفرنسا

سفينة تعيد من تونس أكثر من ألف مقيم بفرنسا

أول تعليق رسمي من إثيوبيا بعد تحذير السودان من نشوب حرب بينهما

أول تعليق رسمي من إثيوبيا بعد تحذير السودان من نشوب حرب بينهما

الأردن يطبق فرض الحظر الشامل الأخير

الأردن يطبق فرض الحظر الشامل الأخير

العاهل الأردني: مستعدون للمساهمة بإنتاج لقاح مضاد لفيروس (كورونا)

العاهل الأردني: مستعدون للمساهمة بإنتاج لقاح مضاد لفيروس (كورونا)