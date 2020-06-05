شؤون فلسطينية

عشراوي تبحث مع وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية آخر التطورات السياسية

عشراوي تبحث مع وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية آخر التطورات السياسية
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتورة حنان عشراوي
رام الله - دنيا الوطن
اكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتورة حنان عشراوي على أن الضم  ليس بالجديد وهو يطبق بشكل فعلي على ارض الواقع  وإسرائيل مستمرة في العمل به.

جاءت تصريحاتها هذه خلال لقائها وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية جيمس كليفرلي، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، حيث جرى بحث آخر التطورات السياسية الإقليمية والدولية، وممارسات دولة الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاتها المتصاعدة.

وتطرقت عشراوي الى سياسات الإدارة الامريكية وخطواتها وقراراتها المجحفه بحق شعبنا وقضيته العادلة، ودعمها المطلق للمخططات والإجراءات الإسرائيلية، ورعايتها لعملية الضم، ولفتت الى استغلال إسرائيل للتواطؤ الأمريكي وللفكر الشعبوي والعنصري المتصاعد، إضافة الى استغلالها لازمة فايروس كورونا لفرض وقائع جديدة على الارض.

وأشارت الى الدور الذي يجب ان تلعبه المملكة المتحدة في هذه المرحلة العصيبة، ودعت الحكومة البريطانية في هذا السياق، الى الاعتراف بدولة فلسطين وترجمة اجماع البرلمان البريطاني وتصويته بالأغلبية الساحقة لصالح ذلك في العام 2014 وتأكيد التزامه بحل الدولتين.

وأكدت عشراوي خلال اللقاء على ضرورة تشكيل تحالف دولي متعدد الأطراف للمحافظة على القانون الدولي ولمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهها المنظومة الأممية، واتخاذ خطوات فاعلة لإنهاء هيمنة الإدارة الأمريكية على مصير العملية السلمية، والعمل بشكل جاد وفعلي على محاسبة إسرائيل وانهاء احتلالها الجاثم على الأرض الفلسطينية قبل فوات الاوان.

من جانبه أكد السيد كليفرلي على ان الضم سيشكل عقبة كبيرة وسيكون له تأثير خطير على مسار عملية السلام الحقيقية، وشدد على ان العلاقات الفلسطينية_ الإسرائيلية محبطة، ولفت الى الظروف الإقليمية الصعبة التي تمر بها دول المنطقة.

من جهة اخرى عبرت عشراوي عن تضامنها وتعاطفها مع المملكة المتحدة في مواجهة وباء "كوفيد-19"، وتطرقت للصعوبات التي واجهت الفلسطينيين في محاولة منع تفشيه في ظل ممارسات الاحتلال، فيما أشاد الوزير بجهود الحكومة الفلسطينية في مواجهة تفشي الفايروس في الأراضي الفلسطينية.

وأكد الطرفان نهاية اللقاء على أهمية تعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات.

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