شؤون فلسطينية

محافظ جنين يبحث آلية تشكيل لجان لحفظ السلم الأهلي في المناطق (ج)

محافظ جنين يبحث آلية تشكيل لجان لحفظ السلم الأهلي في المناطق (ج)
محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب
رام الله - دنيا الوطن
ترأس محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، اليوم الجمعة، اجتماعا تشاوريا لبحث الأوضاع الأمنية والميدانية والمعيشية المترتبة على قرار القيادة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني وما تبعه من تداعيات وخاصة في المناطق المسماة "ج".

وبحسب الوكالة الفلسطينية، حضر الاجتماع مدير المخابرات العامة في جنين العميد محمد غنام، ومدير الامن الوقائي العميد حجازي الجعبري، ومدير الارتباط العسكري المقدم سلطان ابو زينة، والعقيد محمد بزور نائب قائد المنطقة، ونائب مدير الشرطة العقيد ابراهيم طومار، ونائب مدير الاستخبارات العسكرية المقدم علي دراغمة، وأمين سر إقليم جنين في المحافظة عطا ابو ارميلة، وعضو المجلس الثوري وفاء زكارنة، ومدير الحكم المحلي راغب ابو دياك ممثلا للفصائل وممثلي الشبيبة الفتحاوية في المحافظة.

ودعا الرجوب مدراء المؤسسة الأمنية وإقليم حركة "فتح" إلى توحيد الجهود على الأرض عبر تشكيل لجان المتابعة لحفظ الأمن والسلم الأهلي خاصة في المناطق المسماة "ج" لقطع الطريق على أية محاولات قد يقدم عليها الاحتلال وأدواته لاستغلال غياب الوجود الأمني الرسمي في هذه المناطق.

واتفق الحضور على إشراك فعاليات المجتمع بكافة مكوناته في هذا الجهد ليضم أيضا الهيئات المحلية وفصائل العمل الوطني ولجان الإصلاح والأسرى المحررون والشخصيات الاعتبارية .

كما ناقش الحضور أبرز التحديات التي تعيشها الحالة الفلسطينية في الوقت الراهن مع مضي الاحتلال في ما يسمى بمشروع الضم .

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