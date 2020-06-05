الآلاف يصلون الفجر في الأقصى والاحتلال يعيق الصلاة في الإبراهيمي

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رام الله - دنيا الوطن

أدى آلاف المصلين من أهالي مدينة القدس المحتلة صلاة فجر اليوم الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، فيما أعاقت قوات الاحتلال المصلين من الوصول للمسجد الإبراهيمي في الخليل لأداء صلاة الفجر.



وشارك في أداء صلاة الفجر في مصليات الأقصى مواطنين مع عائلاتهم توافدوا جميعاً من كافة أحياء وضواحي القدس، عقب انقطاع دام لأكثر من شهرين.



ودعا نشطاء مقدسيون في وقت سابق لمشاركة فاعلة بأداء صلاة الفجر والجمعة في المسجد الأقصى وإعماره بالمصلين لحمايته من مخططات الاحتلال.



وفي الخليل أعاقت قوات الاحتلال وصول المصلين إلى المسجد الإبراهيمي لأداء صلاة فجر الجمعة.



ونصب الاحتلال حواجز ونشر العشرات من عناصره وشدد من إجراءاته العسكرية على البوابات الالكترونية والطرق المؤدية إلى المسجد الإبراهيمي ولم يسمح لأعداد كبيرة من المواطنين بدخوله وحاول منعهم من الصلاة في الساحات الخارجية.



يشار الى أن سلطات الاحتلال منعت رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي 54 وقتا خلال شهر أيار المنصرم.



وفي الثالث من الشهر الماضي صادق وزير الحرب الإسرائيلي على مشروع استيطاني في مدينة الخليل يتضمن الاستيلاء على أراض في محيط المسجد الابراهيمي لإقامة مشاريع تهويدية تسهل اقتحام المستوطنين للمسجد.