"الخارجية": تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية بالسعودية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، عن وفاة فلسطيني مقيم في المملكة العربية السعودية إثر إصابته بفيروس (كورونا).



وأفادت الخارجية في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): أن حالة الوفاة الجديدة بسبب فيروس (كورونا) تعود للمواطن سامي فوزي حامد عودة (59) عام.



وكانت وزارة الخارجية، قد أعلنت أمس الخميس، عن تسجيل حالة وفاة ولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية، للمواطن الفلسطيني أسعد عون (74 عاماً)، بسبب فيروس (كورونا).