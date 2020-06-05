شؤون فلسطينية

الجبهتان الديمقراطية والشعبية بلبنان تعرضان الاوضاع العامة واوضاع فلسطينيي لبنان

الجبهتان الديمقراطية والشعبية بلبنان تعرضان الاوضاع العامة واوضاع فلسطينيي لبنان
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
عقدت الجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان اجتماعا قياديا في مكتب الجبهة الديمقراطية في بيروت عرض الاوضاع العامة واوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. وضم كل من: علي فيصل، مروان عبد العال، سمير لوباني، سهيل الناطور وعلي المحمود.

عرض الطرفان لمخاطر خطة الضم الصهيونية التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من صفقة ترامب نتنياهو، وشددا على ضرورة المواجهة المشتركة لهذه الصفقة بجميع عناوينها عبر استعادة الوحدة الوطنية والغاء المسار البائس الذي تأسس منذ اتفاق اوسلو حتى اليوم، وفتح صفحة جديدة سواء على مستوى العلاقات الداخلية بين جميع المكونات الوطنية او على مستوى العلاقة مع العدو ومشاريعه التصفوية التي لا يمكن مواجهتها الا بشكل موحد وعبر المقاومة والانتفاضة التي باتت خيارا وحيدا في مواجهة صفقة ترامب بعناوينها المختلفة خاصة مشاريع الضم..

واعتبر الطرفان بأن هناك حاجة لاعادة الاعتبار للدور الوطني لحركة اللاجئين سواء في مواجهة صفقة ترامب او لجهة الدفاع عن قضايا اللاجئين خاصة حق العودة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية. مجددين الدعوة لوكالة الغوث بتحمل مسؤولياتها لجهة توفير الخدمات الاساسية واعتماد خطة طوارئ اغاثية وصحية في مواجهة تداعيات جائحة كورونا وما سببته من انعكاسات اقتصادية ينبغي على المرجعيات المعنية التصدي لها قبل ان يستفحل خطرها..

ودعا الطرفان الى العمل بكل الجهود الممكنة من اجل تعزيز مكانة منظمة التحرير وتطوير فعلها خاصة في ظل الاستهدافات المباشرة التي تتطلب شراكة وطنية كاملة تساهم في تطوير العلاقة مع الحركة الجماهيرية وتعزيزها دفاعا عن قضاياها المباشرة، مشددين على ضرورة تفعيل العمل المشترك وتطوير الاطر الوطنية في المخيمات لتقوم بدورها على افضل وجه..

كما بحث الاجتماع القيادي للجبهتين الديمقراطية والشعبية العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتنسيق مواقفهما الوطنية العامة وتلك المتعلقة بهموم وقضايا الشعب الفلسطيني في لبنان.

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