غانتس: أنا على ثقة بأننا سنستعيد أسرانا قريباً





ووفقا لما ترجمته (عكا للشؤون الإسرائيلية) عن موقع (يديعوت) فقد طلب الرؤساء من غانتس الاستفادة من الفرصة التي أوجدتها المساعدات الإنسانية لغزة بسبب جائحة (كورونا )ودراسة كيفية استغلالها في الضغط للافراج عن الأسرى المعتقلين في غزة.





هذا وقد رد وزير الجيش بني غانتس على طلب رؤساء الهيئة قائلا: واصلوا جهودكم الساعية للإفراج عن الأسرى، فمن المهم إبقاء هذه القضية على سلم أولويات المجتمع، ونحن سنواصل عملنا للافراج عنهم وأثق بأن ذلك سيكون قريبا.





رام الله - دنيا الوطنالتقى رؤساء الهيئة الاجتماعية للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المعتقلين لدى حماس في غزة مع رئيس الوزراء البديل ووزير الجيش بيني غانتس في مكتبه.