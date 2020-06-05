الاحتلال يقتحم منزل الشهيد الحلاق ويشن حملة اعتقالات في واد الجوز





رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات الاحتلال الليلة الماضية منزل وخيمة عزاء الشهيد إياد الحلاق في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة.وأفادت مصادر محلية أن جنود الاحتلال فتشوا المنزل وخيمة العزاء قبل الانسحاب منهما وذلك بالتزامن مع حملة اعتقالات واسعة استمرت لساعات واستهدفت شباناً من واد الجوز.وعرف من بين المعتقلين الشاب عاصم طوطح وهو أحد جيران عائلة الشهيد الحلاق.وكان المتطرف "يهودا غليك" وهو من أبرز مقتحمي المسجد الأقصى قد أصيب ونقل الى المستشفى بعد تصدي شبان مقدسيون لمحاولته اقتحام خيمة عزاء الشهيد الحلاق.وكثفت قوات الاحتلال في الأيام الأخيرة من حملات الاعتقال والاستدعاء بحق المقدسيين الذين أبعد العشرات منهم عن المسجد الأقصى.