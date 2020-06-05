مواجهات في رام الله واعتقال شابين أحدهما في التوجيهي من جنين





رام الله - دنيا الوطناندلعت فجر اليوم مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال التي اقتحمت قرية أبو شخيدم قضاء رام الله وتصدى لها الشبان بالحجارة والزجاجات الحارقة.كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية وبلدة المزرعة الغربية قضاء رام الله.وفي جنين اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة، الطالب في الثانوية العامة محمود عاهد أبو بكر (17 عاما) والشاب أمير كامل عطاطرة (19 عاما)، وهو نجل الأبن الوحيد للأسير المحكوم بالمؤبد كامل عطاطرة بعد مداهمة منزليهما في بلدة يعبد.وتتعرض بلدة يعبد لاقتحامات متكررة من الاحتلال منذ قرابة الشهر وسط حملة اعتقالات واسعة طالت العشرات من أبناء البلدة بعد فشل الاحتلال في اعتقال منفذ عملية قتل الجندي من لواء جولاني بعد القاء حجر عليه في يعبد في الثاني عشر من الشهر الماضي.