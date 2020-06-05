المالكي: نتضامن مع البرازيل ونسعى لتطوير علاقاتنا على اساس احترام الشرعية الدولية







من ناحية أخرى أشار الوزير المالكي في رسالته للإجراءات الإسرائيلية التي تدمر عملية السلام وحل الدولتين، وتقوض فرص الحل السياسي للصراع بين فلسطين وإسرائيل .

وأكد الوزير على عمق العلاقة الفلسطينية البرازيلية، وأهمية الاستمرار في تعزيزها وتطويرها على قاعدة احترام الشرعية الدولية وحماية ميثاق الأمم المتحدة .

وشكر الوزير المالكي في بيان نشره الموقع الرسمي للخارجية، حكومة البرازيل باسم الشعب الفلسطيني على الدعم المالي الذي قدمته لدولة فلسطين والانروا في هذا الظرف الذي تمر به فلسطين في مواجهة آثار (كورونا).

رام الله - دنيا الوطنبعث وزير الخارجية والمغتربين الدكتور رياض المالكي بالامس رسالة لنظيره البرازيلي ارنستو اراؤوجو عبر فيها عن تضامن الشعب الفلسطيني قيادة وشعبا مع الشعب البرازيلي الذي يواجهة النتائج المأساوية لمرور فيروس كورونا في هذا البلد الصديق، مثمنا الجهود التي تبذلها الحكومة والمؤسسات البرازيلية لمكافحة هذه الجائحة، كما نقل التعازي لأسر الضحايا.