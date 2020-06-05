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وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحذر من التطبيع التكنولوجي

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحذر من التطبيع التكنولوجي
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
حذرت وزارة الاتصالات وتكولوجيا المعلومات، الإنزلاق في وحل التطبيع مع الاحتلال، عبر قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وأعلنت الوزارة في بيان صدر عنها ووصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، اليوم الجمعة، سعيها لتوفير فرص عمل من خلال مشروع وصل مراحلة الأخيرة، بتمويل من البنك الدولي.

وأشادت الوزارة بدور الشركات الرافضة للتطبيع دون التساوق مع الاغراءات الماديه الزائلة، معبرة عن فخرها بالكفاءات الفلسطينية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 

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