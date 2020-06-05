الشرطة: مصرع مواطن بحادث سير في رام الله



وأضاف بأن خبراء الحوادث باشروا باجراءات التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وتم ابلاغ النيابة العامة.









رام الله - دنيا الوطنلقي مواطن، 56عاما، من سكان دير عمار غرب رام الله، صباح اليوم الجمعة، مصرعه بحادث سير ذاتي على طريق جماله.وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات في تصريح مقتضب عبر موقعهم الرسمي، بأن الحادث انقلاب ذاتي أدى لإصابة المواطن وتم نقله للمجمع الطبي، وبعد لحظات أعلن الاطباء عن وفاته.