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هنية: يجب إنهاء (أوسلو) نهائياً وإطلاق مشرع المقاومة المسلحة وإعادة بناء منظمة التحرير

هنية: يجب إنهاء (أوسلو) نهائياً وإطلاق مشرع المقاومة المسلحة وإعادة بناء منظمة التحرير
رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية
رام الله - دنيا الوطن
 دعا رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، إلى بناء استراتيجية وطنية متكاملة لمواجهة الأخطار والتحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية.

وفي مداخلة له في الندوة السياسية الإلكترونية: من النكبة إلى النكسة.. العودة القرار والخيار، دعا هنية في أولى عناصر استراتيجيته، إلى الاتفاق على برنامج وطني متوافق عليه خارج اتفاقية (أوسلو)، وإنهاء العمل نهائيًا باتفاقية (أوسلو) وملحقاتها الأمنية والاقتصادية.

وطالب في العنصر الثاني من الاستراتيجية بالعمل على إطلاق مشروع المقاومة الشاملة ضد الاحتلال الإسرائيلي، المقاومة الشعبية والجماهيرية والإعلامية والسياسية والاقتصادية، وعلى رأسها المقاومة المسلحة.

وأكد هنية أن العنصر الثالث يتمثل في الاتفاق على إعادة بناء منظمة التحرير لتضم كل الفصائل الوطنية والإسلامية، ولتشكل القيادة الناظمة للشعب الفلسطيني، لأن المنظمة بوضعها الحالي ومسارها الحالي شبه معطلة، ولا يمكن أن نعتبر جسم المنظمة بعافية ما دامت هي بهذا الوضع.

وشدد على أن العنصر الرابع يتمثل في بناء كتلة إقليمية ببعدها العربي والاسلامي تشكل شبكة أمان للموقف الفلسطيني القائم على التمسك بالثوابت.

خطة الضم

وأكد هنية أن خطة الضم الإسرائيلية تهدد الأردن كما تهدد فلسطين والعديد من دول الجوار لفلسطين، مضيفًا: لكن الأردن في عين العاصفة كما هي القضية الفلسطينية.

وقال رئيس المكتب السياسي:" نتحدث عن مشروع إسرائيلية مدعوم أمريكيًا قائم على نظرية بائسة وهي التوطين والوطن البديل والقدس عاصمة موحدة للكيان".

وأوضح هنية أن الموضوع بحاجة إلى رسم استراتيجية متكاملة مركزها الشعب الفلسطيني في الأساس، والفصائل الفلسطينية العامل الأهم في مواجهة هذا الخطر.

ولفت إلى أن التهديدات الاستراتيجية التي تمر بها القضية الفلسطينية هي التهديدات الاستراتيجية ذاتها التي تعيشها المملكة الأردنية الهاشمية.

وحذر هنية من أن خطر صفقة القرن التي أعلنتها الادارة الأمريكية يمتد باتجاه القضية الفلسطينية والمنطقة، لأنها تسعى إلى ترتيب المنطقة بما يتلاءم مع تحقيق سيادية صهيونية على هذه الأرض.

مشروع المقاومة

وأكد هنية أن مشروع المقاومة على مستوى فلسطين والمنطقة هو الذي حقق الإنجازات وليس مشروع التطبيع، مضيفا لا يمكن لشعب أن يتحرر من الاحتلال إلا إذا رفع البندقية في وجه المحتل وطرده من أرضه ووطنه.

وشدد هنية على أن شعبنا صامد رغم النكبة، وقادر على المواجهة والانتفاضة، ويفجر من واقع اليأس والإحباط الأمل، مضيفًا أننا ببرنامج المقاومة استطعنا تحقيق العديد من الإنجازات على طريق التحرير والعودة.

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