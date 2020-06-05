الرئيس يهنئ الدنمارك بيوم (الدستور) ويعبر عن تقديره لمواقفهم الداعم لشعبنا واقتصاده

رئيس دولة فلسطين محمود عباس

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رام الله - دنيا الوطن

هنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الجمعة، ملكة الدنمارك مارغريت الثانية، ورئيسة الوزراء ميت فريديريكسن، لمناسبة الاحتفال بيوم الدستور.



وأعرب الرئيس الفلسطيني وفق ما ذكرته الوكالة الفلسطينية الرسمية، في برقيتين منفصلتين، عن تقديره لمواقف الدنمارك الداعمة لشعبنا ولاقتصاده ولمؤسساته الوطنية ولنضاله المشروع من أجل نيل الحرية والاستقلال، واعتزازه بعلاقات الصداقة التي تجميع البلدين.



وتمنى التقدم والازدهار للدنمارك وشعبها الصديق، وأعرب عن سعادته الكبيرة بالنجاح اللافت الذي حققته الدنمارك بالسيطرة على انتشار فيروس (كورونا).