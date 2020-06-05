أول دولة عربية تعلن تسجيل صفر إصابات جديدة بفيروس (كورونا)





وسجلت تونس، حالة وفاة جديدة بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وحالة إصابة وحيدة قادمة من الخارج، الثلاثاء الماضي.







أعلنت وزارة الصحة التونسية في بيانها اليومي ، عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، منذ أول أمس الأربعاء، ليبقى العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس عند 1087 حالة مؤكدة، وفقا لـ"وكالة الأنباء التونسية".وأشارت الوزارة في بيانها "عدد حالات التعافي ارتفع إلى 968 حالة شفاء، فيما استقر عدد حالات الوفاة في حدود 49 حالة وفاة في ظل عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة فيما لا تزال 70 حالة إصابة حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة".