"الحركي للاقتصاديين" بشرق غزة يطلق حملة بعنوان "يسقط قرار الضم"

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رام الله - دنيا الوطن

أطلق المكتب الحركي للاقتصاديين بإقليم شرق غزة حملة إلكترونية بعنوان "يسقط قرار الضم" وذلك اليوم الجمعة الموافق 5 يونيو / حزيران 2020.



وأكد الدكتور رائد حلس أمين سر المكتب الحركي للاقتصاديين بالإقليم على أن الحملة تهدف إلى الالتفاف حول القيادة الفلسطينية، ودعمها في معركتها السياسية المتمثلة في مواجهة السياسات الإسرائيلية ومشروعها التوسعي لضم منطقة الأغوار الفلسطينية وتغلغلها الاستيطاني في الضفة الغربية.



وأضاف حلس، أن الأسباب التي أدت إلى إطلاق الحملة تعود إلى مخاطر الضم الإسرائيلي السياسية والاقتصادية على حد السواء، فهي من جهة تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وتحرم الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وتحرم الشعب الفلسطيني من 30 % من مساحة الضفة الغربية وبما تحتويه من أراضي خصبة وموارد مهمة من جهة الأخرى، الأمر الذي يترتب على ذلك تكبد الاقتصاد الفلسطيني خسائر كبيرة وتحد من تطور الاقتصاد الفلسطيني نتيجة فقدان مصدر دخل اقتصادي كبير.



ودعا حلس كافة أبناء شعبنا الالتفاف حول القيادة الفلسطينية ودعمها في معركتها السياسية لمواجهة واسقاط مشروع الضم الإسرائيلي والمشاركة في الحملة.