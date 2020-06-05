دولي

ميركل تعلّق على مقتل الشاب الأميركي فلويد

ميركل تعلّق على مقتل الشاب الأميركي فلويد
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
رام الله - دنيا الوطن
اعتبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مقتل جورج فلويد "حدثاً فظيعاً للغاية"، ودعت الأميركيين إلى المصالحة.

وقالت لتلفزيون "زد.دي.إف" وفق ما نقلته (المنارة) عندما سئلت عن الوضع في الولايات المتحدة: "ما أطلبه من الساسة محاولة التقريب بين الناس والتصالح".

وعندما سُئلت عما إذا كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب لعب دورا في حالة الاستقطاب الحاصلة في الولايات المتحدة، قالت إن أسلوبه السياسي مثير للجدل.

وأضافت: "أعمل مع رؤساء منتخبين في مختلف أنحاء العالم وبالطبع مع الرئيس الأميركي وآمل أن نتمكن من إحلال السلام في هذا البلد".

وأثارت وفاة فلويد (46 عاماً) صاحب البشرة السمراء الذي قضى اختناقاً الأسبوع الماضي في مينيابوليس بولاية مينيسوتا (شمال)، بعدما ضغط شرطي بركبته على عنقه حتى الموت بعدما اعتقله مع زملائه وكبّلوا يديه إلى الخلف وثبّتوه أرضاً، موجة احتجاجات عنيفة امتدّت إلى عشرات المدن الأميركية.

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