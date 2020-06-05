غرق سفينة إيرانية بالمياه الإقليمية العراقية وانتشال أربعة أشخاص من طاقمها

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد النائب العراقي عن محافظة البصرة، كاظم فنجان الحمامي، صباح اليوم الجمعة، بإن سفينة إيرانية تحمل اسم (بهبهان)، تعرضت قبل منتصف ليل الخميس، للغرق في المياه الإقليمية العراقية خارج مدخل قناة خور عبدالله.



وأبلغ الحمامي، وهو وزير النقل السابق، لوكالة شفق نيوز العراقية، إن سفن الإنقاذ العراقية هرعت لانقاذ طاقم السفينة، مضيفا، أنه تم انتشال أربعة اشخاص من طاقم السفينة كانوا على قيد الحياة.



ولفت الحمامي، إلى أن عمليات البحث مستمرة ما زالت عن خمسة آخرين يعتقد أنهم في عداد الموتى.



من جانبها، نقلت الوكالة الوطنية العراقية للانباء (نينا) عن مصدر مطلع قوله إن الباخرة الإيرانية التي غرقت منتصف الليلة الماضية في المياه الاقليمية العراقية في خور عبد الله، كانت تنتظر الايعاز بالدخول الى ميناء ام قصر".



وأضاف المصدر "تم انتشال خمسة من طاقم الباخرة البالغ ثمانية أشخاص، والبحث جار عن الباقين"، مشيرا إلى أنباء عن وفاة اثنين من الطاقم".



ولفت المصدر إلى أن "الباخرة كانت محملة بـ (850) طنا من السيراميك، ولم يعرف سبب غرقها، مشيرا إلى أن "موقع غرقها بعيد عن الممر الملاحي العراقي ولا يعيق الملاحة البحرية في العراق".