روسيا ترد بقوة على أمريكا بشأن وجوب خروجها من الشرق الأوسط





رام الله - دنيا الوطنعلّق مصدر في وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، على التصريحات الصادرة عن مساعد وزير الخارجية الأمريكي دافيد شينكر، بشأن وجوب خروج روسيا من منطقة الشرق الأوسط.وقال المصدر وفق وكالة (سبوتنيك): "يبدو أنه لا يفهم عما يتحدث، إنها تصريحات تتجاوز الخير والشر، مجرد شيء غبي".وأكد المصدر، قائلا: "مستوى التأهيل المهني في وزارة الخارجية الأمريكية أصبح منخفض للغاية".وكان مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر صرح، يوم أمس الخميس، أن روسيا "تلعب دورًا مدمرًا" في الشرق الأوسط و"يجب أن تغادر" المنطقة.ووفقًا لشينكر، فإن إبقاء الروس بعيدًا عن هذه المنطقة هو حجر الأساس في السياسة الأمريكية منذ 45 عامًا.وقال المسؤول: "نعتقد بصراحة أنه يجب عليهم (روسيا) الخروج من هناك (الشرق الأوسط)".