دولي

فرنسا تعلن السيطرةعلى وباء (كورونا) داخل أراضيها

فرنسا تعلن السيطرةعلى وباء (كورونا) داخل أراضيها
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت قناة (سكاي نيوز) أن سلطات ​فرنسا​ أعلنت السيطرة على وباء ​كورونا​ داخل أراضيها.

وكانت وزارة الصحة الفرنسية أعلنت في بيان يوم أمس أن عدد حالات الإصابة المؤكدة فيروس كورونا في البلاد ارتفع بواقع 767 إلى 152444، كما زادت الوفيات 44 حالة ليرتفع العدد إلى 29065، مشيرة الى أن عدد الأشخاص الذين استقبلتهم المستشفيات لعلاجهم من مرض كوفيد-19 الذي يسببه كورونا واصل تراجعه المستمر منذ سبعة أسابيع، إذ انخفض بواقع 413 أو 3,1 في المئة إلى 13101.

واستمر عدد الأشخاص الذين يعالجون في وحدات العناية المركزة في الانخفاض أيضا، إذ تراجع 74 أو 3,9 في المئة إلى 1163.

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