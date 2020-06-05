دولي

الصين: معركتنا ضد (كورونا) تصمد أمام اختبار الزمن

الصين: معركتنا ضد (كورونا) تصمد أمام اختبار الزمن
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، بأن استجابة الصين لمرض فيروس كورونا الجديد (كورونا) تصمد أمام اختبار الزمن والتاريخ بجدول زمني واضح وحقائق قوية.

جاءت تصريحات تشاو خلال مؤتمر صحفي للرد على تقرير إعلامي بشأن شفافية احتواء المرض في الصين.

وقال إن الصين بدأت إرسال تحديثات في الوقت المناسب إلى منظمة الصحة العالمية والدول ذات الصلة في 3 يناير، حتى عندما لم يكن لدى الصين فكرة عن سبب هذا الالتهاب الرئوي.

وأوضح أنه في 7 يناير، حدد المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أول سلالة من فيروس كورونا الجديد، وأبلغ منظمة الصحة العالمية والدول ذات الصلة في 9 يناير بعد مراجعة الخبراء.

وأضاف "في 12 يناير، أبلغنا منظمة الصحة العالمية عن معلومات التسلسل الجيني للفيروس وشاركنا المعلومات على منصة البيانات العالمية لمنظمة الصحة العالمية بعد مقارنة علمية وصارمة".

وقال إنه منذ تفشي المرض، حافظت الصين على اتصالات وتعاون بشكل وثيق وسليم مع منظمة الصحة العالمية ومكتبها التمثيلي في الصين على أساس مبدأ الانفتاح والشفافية والمسؤولية.

وأضاف "سنواصل دعم الدور الرائد لمنظمة الصحة العالمية في التعاون العالمي لمكافحة المرض، والعمل مع المجتمع الدولي لمكافحة المرض، والمساهمة في حماية الصحة العامة والأمن على الصعيد العالمي".

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