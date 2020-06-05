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شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل طالب توجيهي وشاب من يعبد

الاحتلال يعتقل طالب توجيهي وشاب من يعبد
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، شابا وفتى في الثانوية العامة، وذلك لدى اقتحامها بلدة يعبد في محافظة جنين.

وأفاد الوكالة الفلسطينية الرسمية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أمير كامل عطاطرة (19 عاما)، وهو نجل الأبن الوحيد للأسير المحكوم بالمؤبد كامل عطاطرة، والفتى محمود عاهد أبو بكر (17 عاما) الطالب في الثانوية العامة.

وذكر شهود عيان أن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت البلدة فجرا، وداهمت منزلي المعتقلين وفتشتهما.

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