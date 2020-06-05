صورة تعبيرية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

جاءت أسعار العملات مقابل الشيكل، اليحمعة، كما يلي:



دولار أمريكي 3.47

يورو أوروبي 3.89

دينار أردني 4.90