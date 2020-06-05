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عريقات: مواصلة الكفاح الوطني وتصعيد المقاومة الشعبية طريق حتمي لإنجاز الاستقلال
عريقات: إنهاء الإنقسام واستعادة الوحدة الوطنية مدخل رئيسي لمواجهة خطط الضم
عرقات: إستمرار الإحتلال وترسيخه يومياً مسؤولية قانونية وسياسية وأخلاقية تقع على عاتق المجتمع الدولي
عريقات: القيادة اتخذت الفلسطينية الخطوات الكفيلة لجعل الإحتلال يدفع ثمن إحتلاله
عريقات: إنهاء الإحتلال مسؤولية دولية
أسعار العملات مقابل الشيكل
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار العملات مقابل الشيكل، اليحمعة، كما يلي:
دولار أمريكي 3.47
يورو أوروبي 3.89
دينار أردني 4.90
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