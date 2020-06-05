الطقس: الحرارة أعلى من معدلها السنوي حتى الأحد

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رام الله - دنيا الوطن

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الجمعة صافياً بوجه عام وحارا نسبيا إلى حار ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.



هذه الليلة: يكون الجو صافياً بوجه عام ومعتدلاً في المناطق الجبلية وحاراَ نسبياً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.



كما يكون الجو يوم غد السبت صافياً بوجه عام وحارا نسبيا إلى حار ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وتنبأت الأرصاد أن يكون الجو يوم الأحد المقبل غائما جزئيا إلى صاف وحارا نسبيا إلى حار ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.



الاثنين: يكون الجو صافياً بوجه عام وحارا نسبيا إلى حار ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.