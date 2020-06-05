أبو تريكة يكشف كواليس ارتداء قميص "تعاطفاً مع غزة" بأمم إفريقيا 2008





وكان تريكة ارتدى قميصاً كتب عليه "تعاطفاً مع غزة" وأظهره أمام كاميرات مباراة منتخب مصر أمام السودان في إحدى جولات الدور الأول من بطولة كأس الأمم الإفريقية عام 2008 والتي أقيمت في غانا.





وتزامنت هذه البطولة مع الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة عام 2008.

رام الله - دنيا الوطنكشف أسطورة الكرة المصرية والنادي الأهلي المصري، محمد أبو تريكة، تفاصيل وحيثيات وكواليس ارتداء قميص "تعاطفاً مع غزة" خلال كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في غانا عام 2008.وقال النجم المصري والذي كان برفقة نجم الكرة المصرية الآخر، وائل جمعة، في برنامج مشترك بينهما، عبر شبكة (بي إن سبورتس)، ليكشفا عن كواليس مسيرتيهما سويا في فترة ذهبية للكرة المصرية.حول حادثة القميص، قال أبو تريكة: لم يكن يعرف أي شخص فكرة القميص الذي كُتب عليه "تعاطفا مع غزة" وأشهرته في كأس أمم إفريقيا 2008، وفق ما نقل موقع (في الجول) الرياضي المصري.وتابع: كنا نشاهد أحد القنوات الإخبارية ورأيت موقفا أثر علي كثيرا وقلت يجب أن أفعل شيء ما ولم أبلغ وائل جمعة بالفكرة.وأضاف النجم المصري: "قلت للمرافق من غانا معنا ويُدعى حسين في البطولة والمسؤول عن منتخب مصر في البطولة إنني أريد طباعة قميص وأكتب عليه تعاطفا مع غزة".وقال أبو تريكة: ذهب والطباعة كانت بالغاز، لو ارتديت القميص لا تستطيع أن تتنفس جيدا بسبب الغاز والذي كُتبت به الرسالة.وأضاف: "حينما عرفت إنني لن أبدا المباراة قلت سأرتدي القميص بين الشوطين وطبعت قميصين وبين الشوطين ذهبت لغرفة الملابس وجلبت القميص وارتديته دون أن يدري أي شخص وسجلت الهدف وأظهرت القميص".وتابع أسطورة الكرة المصرية: "حسين الإداري وجدته يقول لي الحراسة ستزيد عليكم، والمنتخبات العربية كان موقفها مشرفا قالوا لو حدث أي شيء لأبو تريكة لن نكمل البطولة".وختم: "لكن الضحك كله في اليوم التالي وجدت حسن شحاتة يجري اجتماعا للمنتخب توقعت أن يعنفني، وجدته يقول لي كنت أبلغني كنا طبعنا 35 قميصا".