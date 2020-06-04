شؤون فلسطينية

الصالح: الأغوار مكون أساسي وحيوي للدولة الفلسطينية ونرفض كل مخططات الضم الإسرائيلية

الصالح: الأغوار مكون أساسي وحيوي للدولة الفلسطينية ونرفض كل مخططات الضم الإسرائيلية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح: إن اسرائيل تمارس مخططات عديدة تستهدف القيادة الفلسطينية في محاولة للنيل منها وارغامها على إعادة التنسيق الأمني والقبول بقرار الضم، مؤكداً موقف القيادة الشرعية الثابت والرافض لكل هذه المخططات التي حتما سيكون مصيرها الفشل.

وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن قوات الاحتلال صعدت مؤخرا من اجراءاتها وممارساتها من خلال الضغط على المواطنين الفلسطينيين لا سيما في مجال المياه والكهرباء.

وأشار إلى استهداف 44 هيئة محلية وتهديدها بفصل الكهرباء عنها قطعا جزئيا لأربعة أشهر متتالية قبل أن يصل الى مرحلة الفصل النهائي للتيار الكهربائي عنها، فيما عمدت إلى تخفيف كميات المياه المضخوخة للفلسطينيين بنسب كبيرة وصلت إلى الثلث ببعض المناطق في الجنوب.

وأكد الصالح أن كل هذه الممارسات العنصرية وغيرها من الاجراءات لن تثني القيادة والحكومة الفلسطينية عن الوقوف إلى جانب أبناء شعبنا في الاغوار وفي كافة مناطق تواجده وسنواصل العمل مع الشركاء الدوليين لتأمين احتياجاتهم الاساسية وتعزيز صمودهم وثباتهم في أراضيهم.

وأشاد الوزير الصالح بدور الهيئات المحلية في تقديم الخدمات للمواطنيين، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا بموازنة طوارئ في الفترة الحالية وأن عملها سيتركز على تنفيذ مشاريع تطويرية للمياه والكهرباء والصرف الصحي.

واطلع الصالح على احتياجات الهيئات المحلية في المحافظة، وأبرز التحديات التي تواجههم، وناقشوا سبل مواجهة قرارات ومخططات الاحتلال وافشالها وتفعيل المقاومة الشعبية، التأكيد على عدم التواصل مع الاحتلال بشكل مباشر.

من جانبه، أكد اللواء يونس العاصي محافظ طوباس والاغوار الشمالية على ان الاغوار تحظى باهمية بالغة لدى القيادة الفلسطينية والتي ترفض رفضا قاطعا قرار الضم الاسرائيلي الذي يستهدف أجزاءً من الاغوار لضمها واخضاعها للسيطرة الاسرائيلية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع اليوم الخميس، في محافظة طوباس والأغوار الشمالية، بحضور رؤساء الهيئات المحلية، ومدراء الأجهزة الأمنية في المحافظة.

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