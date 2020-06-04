مصرع شاب متأثراً بإصابته نتيجة حادث سير بدراجته النارية جنوب طولكرم

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

لقي شاب (24 عاماً) من سكان قلقيلية مساء اليوم، مصرعه نتيجة إصابته بحادث سير ذاتي بدراجته النارية في شارع الكفريات جنوب طولكرم.



وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، بأن الحادث ذاتي وقع في منطقة الكفريات جنوب طولكرم مساء اليوم، وتم نقل المصاب الى مستشفى ثابت ثابت، لتلقي العلاج، وقد فارق الحياة بعد ذلك، نتيجة إصابته البليغة.



وأكد أن خبراء حوادث السير في مديرية شرطة طولكرم، قاموا بفتح ملف لمتابعة الحادث، وإبلاغ النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية، حسب الأصول.



وناشد ارزيقات كافة المواطنين، بضرورة قيادة الدراجات النارية بحذر شديد، وضرورة الالتزام بقوانين السير.