البريد الفلسطيني يستحدث خدمات تُعزز انتعاش التجارة الإلكترونية

تسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى تحسين جودة الخدمات، التي يقدمها البريد الفلسطيني للمواطن، ومن ملامح هذا التطوير استحداث خدمة "التوصيل والتحصيل" التي تشجع التجارة الإلكترونية، ولا تضيف أية أعباء على المستهلكين.



ومؤخراً، أصدرت الوزارة، تعرفة بريدية جديدة لعام 2020 تستند إلى المعايير والمواثيق الدولية، وتهتم بالزبائن والعملاء، وتشجع التجارة الإلكترونية الداخلية في فلسطين وإلى الخارج، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الفلسطيني، حيث أن هناك خصماً تشجيعياً يصل لغاية 20% للتجار أصحاب المتاجر الإلكترونية، التي تعمل على توفير طلبات المستهلكين الفلسطينيين.



وأصبح اليوم من السهولة للمواطن، تتبع طرده البريدي، حيث تدفع الوزارة مقابلاً لخدمات تتبع البعائث والطرود البريدية وفق الأنظمة الدولية، وفي هذا السياق، فرضت التعرفة الجديدة رسوماً رمزية (شيكل ونصف) على البعائث البريدية الواردة من خارج فلسطين، وتحمل رقم تسجيل وتتبع، والتي ستستخدم لتطوير الخدمات البريدية بشكل عام.



تجدر الإشارة، إلى كون التعرفة البريدية الجديدة، خفضت أسعار استئجار صناديق البريد من 120 إلى 100 شيكل، مما يسمح للمواطنين والمؤسسات باستئجار الصندوق البريدي طيلة عام مقابل سعر أقل، وبالتالي دعم أصحاب المتاجر الإلكترونية، علماً بأن الصندوق البريدي، هو الصندوق المخصص لإيداع المراسلات الشخصية لمستأجر الصندوق الموجود داخل مكتب البريد أو خارجه.



يذكر، أن البريد الفلسطيني، يعتبر مؤسسة خدماتيه، تساهم في تعزيز الهوية الوطنية الفلسطينية، من خلال المواد البريدية، حيث يعمل موظفو البريد بكل طاقتهم؛ لتوفير البعائث البريدية لأصحابها، كما وتجدر الإشارة إلى أن البريد يعمل على نقل بعائث المكفوفين، والأسرى مجاناً.

رام الله - دنيا الوطن