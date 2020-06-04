تفاصيل اتصالات هاتفية أجراها عريقات مع وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية بشأن الضم





وثمن مواقف السعودية ملكاً وحكومة وشعباُ، تجاه القضية الفلسطينية، مشدداً على أن هناك مواقف مشتركة ضد الضم، والتمسك بمبادرة السلام العربية والقانون الدولي.

رام الله - دنيا الوطنبحث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، اليوم الخميس، خلال اتصالات هاتفية، مع وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية، الوضع الراهن والخطوات المستقبلية، خاصة فيما يتعلق بخطط الضم الإسرائيلية.وثمن عريقات عالياً مواقف جمهورية مصر العربية المبدئية، ضد الضم، خلال محادثات هاتفية مع سامح شكري، وزير الخارجية، مؤكداً أن "خطواتنا المستقبلية، سوف ترتكز على القانون الدولي، ومبادرة السلام العربية".كما بحث عريقات الخطوات القادمة لمواجهة خطط الضم و(الأبرتهايد)، مع أيمن الصفدي، وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، مشدداً على أن هناك مواقف مشتركة ضد الضم، وثبات على القانون الدولي، ومبادرة السلام العربية.كما أجرى عريقات مشاورات مكثفة، مع الأمير فيصل بن فرحان بن عبد العزيز، وزير خارجية المملكة العربية السعودية.