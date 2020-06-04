الأحمد: ناقشنا مع الصليب الأحمر توفير الاحتياجات الفلسطينية بظل وقف التنسيق الأمني والمدني





وأوضح الأحمد، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن الحكومة ناقشت توفير الاحتياجات، وإيصال المساعدات الطبية لقطاع غزة عبر الصليب الأحمر، مشدداً على الالتزام بقرار وقف التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل.





وأشار الأحمد، إلى أن القيادة الفلسطينية، ملتزمة بالقرار الخاص بوقف العلاقة مع إسرائيل، مبيناً أن القيادة تناقش الخيارات المتاحة بهذا الشأن.





جاء ذلك، رداً على ما أوردته قناة (كان) الإسرائيلية، والتي قالت إن السلطة الفلسطينية، تدرس حالياً إمكانية تخفيض الميزانيات الممنوحة للمستشفيات والمدارس في قطاع غزة، إلى جانب تخفيضات لعشرات الآلاف من الرواتب.

وأضافت القناة الإسرائيلية: "من المتوقع اتخاذ قرار بهذا الشأن قريباً، وهي خطوة في مقابل نوايا إسرائيل بتنفيذ الضم".

خاص دنيا الوطنأكد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، أن الحكومة الفلسطينية، ناقشت مع الصليب الأحمر، توفير الاحتياجات الفلسطينية، في ظل وقف التنسيق الأمني والمدني.