المكتب الحركي للصحفيين يزور عدداً من الزملاء في غرب غزة









رام الله - دنيا الوطنزار المكتب الحركي للصحفيين، بإقليم غرب غزة، عدداً من الزملاء الصحفيين، وذلك ضمن جهوده في التواصل مع الصحفيين.وشارك في الزيارات، عاهد فروانة، القائم بأعمال أمين سر المكتب الحركي المركزي للصحفيين، والزملاء الصحفيون لؤي الغول، وعلا كساب، وميسون كحيل، وسامح الجدي، أعضاء المكتب الحركي المركزي للصحفيين، والزملاء كمال الرواغ، ورافي الملح، وعلام عبيد، وشادي الباز، ونهى أبو سمعان، أعضاء المكتب الحركي للصحفيين بإقليم غرب غزة، والزميل علي طعيمة.وشملت الزيارات تهنئة الزميلين الصحفيين فؤاد جرادة، وصفاء الهبيل، بمناسبة خطوبتهما، وذلك بحضور الأستاذ رأفت القدرة، مدير عام هيئة الإذاعة والتلفزيون، بالمحافظات الجنوبية.كما وهنأ المكتب الحركي للصحفيين، الزميل محمد عيسى، نائب المدير العام لموقع "دنيا الوطن" بمناسبة قدوم مولودته الجديدة، بحضور والده الأستاذ الكبير عبد الله عيسى، المدير العام، ورئيس التحرير لموقع "دنيا الوطن".واختتم المكتب الحركي للصحفيين زياراته بتهنئة الزميل عز أبو شنب، بمناسبة العودة من رحلة علاجية في جمهورية مصر العربية، متمنين له الشفاء التام من الإصابة التي لحقت به برصاص الاحتلال، خلال تغطيته مسيرات العودة.