مجدلاني: الرواتب ستتأخر ولن تُصرف كاملةً ونتعامل وفق المُتاح مالياً

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني، إن رواتب الموظفين الحكوميين ستتأخر، ولن تكون كاملةً، مشيراً إلى أنه لم تحدد نسبة الصرف حتى اللحظة.





وأضاف مجدلاني، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "هذا أمر طبيعي، بعد قرار القيادة الفلسطينية، رفض استلام أموال المقاصة، فالجزء الأهم منها هو المقاصة، ولدينا الآن عجز، وبالتالي سيكون لدينا تقنين، وتعامل وفق أنظمة الطوارئ".



وتابع مجدلاني: "لم تحدد النسبة ومن الصعب الحديث الآن عن نسبة، والأمر سيظهر خلال الأسبوع المقبل مع وزير المالية شكري بشارة، بما هو متوفر من الإيرادات المحلية والمساعدات، لكي نُحدد نسب صرف الرواتب، والقطاعات الأخرى، وخاصة الصحة والتعليم".



وأشار مجدلاني، إلى أن الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية، تأخذ طابعاً مختلفاً، متابعاً: "سنتعامل مع الوضع في ضوء ما هو متوفر مالياً، وأي شيء سيتوفر لدينا من الإيرادات، سنعطي أولوية للصرف حسب أولويات الحكومة".



وفي وقت سابق، قالت قناة (كان) الإسرائيلية: إن السلطة الفلسطينية، تدرس حالياً إمكانية تخفيض الميزانيات الممنوحة للمستشفيات والمدارس في قطاع غزة، إلى جانب تخفيضات لعشرات الآلاف من الرواتب.



وأضافت القناة الإسرائيلية: "من المتوقع اتخاذ قرار بهذا الشأن قريباً، وهي خطوة في مقابل نوايا إسرائيل بتنفيذ الضم".

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال