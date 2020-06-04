شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يعزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بوفاة الأمير سعود

الرئيس عباس يعزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بوفاة الأمير سعود
الأمير سعود بن عبد الله بن فيصل
رام الله - دنيا الوطن
عزّى الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الخميس، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بوفاة الأمير سعود بن عبد الله بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود.

وقال الرئيس عباس في برقية التعزية لخادم الحرمين الشريفين: "تلقينا ببالغ الأسف نبأ رحيل صاحب السمو الملكي المغفور له بإذنه تعالى الأخ الأمير سعود بن عبد الله بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود، بعد حياة أمضاها في عمل الخير ومرضاة الله تعالى وخدمة وطنه وشعبه".

وأضاف الرئيس: "باسم دولة فلسطين وشعبها وباسمي شخصيا، نتقدم لكم ولأفراد الأسرة السامية وللشعب السعودي الشقيق، بتعازينا القلبية ومواساتنا الأخوية، سائلين المولى عز وجل أن يمن على الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويحفظكم والمملكة وشعبها الشقيق بكل خير، وينعم عليكم بالصحة والعمر المديد"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

كما بعث الرئيس عباس برقية تعزية لولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بوفاة الأمير سعود بن عبد الله بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود.

وأعرب الرئيس في البرقية، عن أحر تعازيه ومواساته القلبية بوفاة المغفور له، قائلا: "باسم دولة فلسطين وشعبها وباسمي شخصيا نتقدم لكم ولأفراد الأسرة السامية والشعب السعودي الشقيق، بأسمى عبارات التعازي والمواساة الأخوية برحيل صاحب السمو الملكي المغفور له بإذن الله الأمير سعود بن عبد الله بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود، بعد حياة أمضاها في عمل الخير ومرضاة الله تعالى وخدمة وطنه وشعبه".

أخبار ذات صلة

&#34;العربية الفلسطينية&#34;: بذكرى حرب حزيران لا أمن بالمنطقة ما لم ينعم به شعبنا

"العربية الفلسطينية": بذكرى حرب حزيران لا أمن بالمنطقة ما لم ينعم به شعبنا

المكتب الحركي للصحفيين يزور عدداً من الزملاء في غرب غزة

المكتب الحركي للصحفيين يزور عدداً من الزملاء في غرب غزة

وكالة الأنباء السورية: دفاعاتنا تتصدى لعدوان إسرائيلي في أجواء ريف حماة

وكالة الأنباء السورية: دفاعاتنا تتصدى لعدوان إسرائيلي في أجواء ريف حماة

&#34;التربية&#34; تُصدر توضيحاً &#34;مهماً&#34; بشأن امتحان الفيزياء لطلبة الثانوية العامة

"التربية" تُصدر توضيحاً "مهماً" بشأن امتحان الفيزياء لطلبة الثانوية العامة

منصور يبعث رسائل دولية حول استمرار أزمة الحماية وتدهور الوضع على الأرض

منصور يبعث رسائل دولية حول استمرار أزمة الحماية وتدهور الوضع على الأرض

&#34;الديمقراطية&#34;: رحيل محسن إبراهيم خسارة للبنان وفلسطين وحركات التحرر العربية

"الديمقراطية": رحيل محسن إبراهيم خسارة للبنان وفلسطين وحركات التحرر العربية

&#34;التعليم العالي&#34; تُصدر بياناً &#34;مهماً&#34; بشأن منع بعض المؤسسات للطلبة من خوض الامتحانات

"التعليم العالي" تُصدر بياناً "مهماً" بشأن منع بعض المؤسسات للطلبة من خوض الامتحانات

وزير المالية يُطلع ممثلي البنوك العاملة بفلسطين على قرار إنشاء مصرف خاص

وزير المالية يُطلع ممثلي البنوك العاملة بفلسطين على قرار إنشاء مصرف خاص

التعليقات

الدنيا حكايات

الطيراوي يُحذّر رياض المالكي

الطيراوي يُحذّر رياض المالكي

شؤون فلسطينية

عياش يتلقى رسالة من العاهل الأردني عبدالله الثاني

عياش يتلقى رسالة من العاهل الأردني عبدالله الثاني

&#34;العربية الفلسطينية&#34;: بذكرى حرب حزيران لا أمن بالمنطقة ما لم ينعم به شعبنا

"العربية الفلسطينية": بذكرى حرب حزيران لا أمن بالمنطقة ما لم ينعم به شعبنا

منصور يبعث رسائل دولية حول استمرار أزمة الحماية وتدهور الوضع على الأرض

منصور يبعث رسائل دولية حول استمرار أزمة الحماية وتدهور الوضع على الأرض

الرئيس عباس يعزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بوفاة الأمير سعود

الرئيس عباس يعزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بوفاة الأمير سعود

&#34;الديمقراطية&#34;: رحيل محسن إبراهيم خسارة للبنان وفلسطين وحركات التحرر العربية

"الديمقراطية": رحيل محسن إبراهيم خسارة للبنان وفلسطين وحركات التحرر العربية

مصرع سيدة إثر حادث دعس جنوب نابلس

مصرع سيدة إثر حادث دعس جنوب نابلس

سلطات الاحتلال تفرج عن الأسيرة سماح جرادات

سلطات الاحتلال تفرج عن الأسيرة سماح جرادات

بالصور: إصابة المتطرف غليك بجراح طفيفة بعد محاولته تعزية عائلة الحلاق بالقدس

بالصور: إصابة المتطرف غليك بجراح طفيفة بعد محاولته تعزية عائلة الحلاق بالقدس

منوعات

مصير مُفاجئ لقاتل سوزان تميم بعد عفو السيسي عنه

مصير مُفاجئ لقاتل سوزان تميم بعد عفو السيسي عنه

بسمة وهبة تُهاجم فنانة بسبب نشرها (كورونا) بين زملائها

بسمة وهبة تُهاجم فنانة بسبب نشرها (كورونا) بين زملائها

حفيد حسن حسني يكشف النكبة التي قصّرت عمره

حفيد حسن حسني يكشف النكبة التي قصّرت عمره

محامي محمد وزيري يفجر مفاجأة حول شكوى هيفاء وهبي

محامي محمد وزيري يفجر مفاجأة حول شكوى هيفاء وهبي

أحمد السقا يعلن نتيجة تحليل فيروس (كورونا)

أحمد السقا يعلن نتيجة تحليل فيروس (كورونا)

انتقادات لاذعة لأصالة وابنها بسبب فيديو الشاطئ

انتقادات لاذعة لأصالة وابنها بسبب فيديو الشاطئ

نقيب الممثلين يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوي

نقيب الممثلين يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوي

إصابة فنانة مصرية شهيرة وعائلتها بفيروس (كورونا‎)

إصابة فنانة مصرية شهيرة وعائلتها بفيروس (كورونا‎)

شقيقة محمد رمضان ترد على الساخرين من شكلها

شقيقة محمد رمضان ترد على الساخرين من شكلها

وفاء كيلاني تنشر هذه الصورة وتتبرأ منها

وفاء كيلاني تنشر هذه الصورة وتتبرأ منها

عربي

العاهل الأردني: مستعدون للمساهمة بإنتاج لقاح مضاد لفيروس (كورونا)

العاهل الأردني: مستعدون للمساهمة بإنتاج لقاح مضاد لفيروس (كورونا)

السعودية تُسجل ارتفاعاً غير مسبوقاً في حصيلة الوفيات بفيروس (كورونا)

السعودية تُسجل ارتفاعاً غير مسبوقاً في حصيلة الوفيات بفيروس (كورونا)

مصر تُعلن أول نتائج علاج البلازما للمصابين بفيروس (كورونا)

مصر تُعلن أول نتائج علاج البلازما للمصابين بفيروس (كورونا)

العراق: تحذيرات من انهيار النظام الصحي بسبب (كورونا)

العراق: تحذيرات من انهيار النظام الصحي بسبب (كورونا)