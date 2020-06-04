الرئيس عباس يعزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بوفاة الأمير سعود

الأمير سعود بن عبد الله بن فيصل

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رام الله - دنيا الوطن

عزّى الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الخميس، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بوفاة الأمير سعود بن عبد الله بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود.



وقال الرئيس عباس في برقية التعزية لخادم الحرمين الشريفين: "تلقينا ببالغ الأسف نبأ رحيل صاحب السمو الملكي المغفور له بإذنه تعالى الأخ الأمير سعود بن عبد الله بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود، بعد حياة أمضاها في عمل الخير ومرضاة الله تعالى وخدمة وطنه وشعبه".



وأضاف الرئيس: "باسم دولة فلسطين وشعبها وباسمي شخصيا، نتقدم لكم ولأفراد الأسرة السامية وللشعب السعودي الشقيق، بتعازينا القلبية ومواساتنا الأخوية، سائلين المولى عز وجل أن يمن على الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويحفظكم والمملكة وشعبها الشقيق بكل خير، وينعم عليكم بالصحة والعمر المديد"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



كما بعث الرئيس عباس برقية تعزية لولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بوفاة الأمير سعود بن عبد الله بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود.



وأعرب الرئيس في البرقية، عن أحر تعازيه ومواساته القلبية بوفاة المغفور له، قائلا: "باسم دولة فلسطين وشعبها وباسمي شخصيا نتقدم لكم ولأفراد الأسرة السامية والشعب السعودي الشقيق، بأسمى عبارات التعازي والمواساة الأخوية برحيل صاحب السمو الملكي المغفور له بإذن الله الأمير سعود بن عبد الله بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود، بعد حياة أمضاها في عمل الخير ومرضاة الله تعالى وخدمة وطنه وشعبه".