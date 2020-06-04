"التعليم العالي" تُصدر بياناً "مهماً" بشأن منع بعض المؤسسات للطلبة من خوض الامتحانات





ودعت الوزارة الجامعات الفلسطينية، لفتح أنظمتها التعليمية الإلكترونية أمام الطلبة لاستكمال الفصف الدراسي.





وأكدت على رفض إضاعة جهود الطلبة على مدار فصل كامل تحت أي ذريعة.









رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، اليوم الخميس، بياناً حول منع بعض مؤسسات التعليم العالي للطلبة من خوض الامتحانات الإلكترونية.