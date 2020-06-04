وزير المالية يُطلع ممثلي البنوك العاملة بفلسطين على قرار إنشاء مصرف خاص





وثمن الوزير وفق تصريح لوزارة المالية عبر صفحتها على (فيسبوك)، دور الجهاز المصرفي في مساندة السلطة الفلسطينية.





















رام الله - دنيا الوطنأطلع وزير المالية، شكري بشارة، اليوم الخميس، جمعية البنوك الفلسطينية، وممثلي البنوك العاملة في فلسطين، على قرار الحكومة الفلسطينية، إنشاء مصرف يحكمه قانون خاص للائتمان والادخار، وتمويل المشاريع الصغيرة.