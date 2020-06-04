ارتفاع عدد مصابي فيروس (كورونا) بإسرائيل وإغلاق 87 مدرسة وروضة أطفال





ومن بين المصابين، 30 بحالة خطيرة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 291 حالة.





في السياق، أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) نقلا عن وزارة التعليم في إسرائيل، أنه تم إخضاع 13,696 طالباً ومدرساً للحجر الصحي.

يأتي ذلك بعد تشخيص إصابة 301 من الطلبة والمدرسين، بفيروس (كورونا).

ونتيجة لتفشي الفيروس تم إغلاق 87 مدرسة وروضة أطفال حتى الآن.

رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الخميس، بارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) إلى 17.495 بعد تشخيص حالات جديدة.