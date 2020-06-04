"الخارجية": تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية بأمريكا
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الخارجية اليوم الخميس، بتسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)، في صفوف الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية.
أفادت وزارة الخارجية اليوم الخميس، بتسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)، في صفوف الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضافت "الخارجية" في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): أن حالة الوفاة كانت في ولاية أوهايو للمواطن أسعد عون (74) عاما، بسبب فيروس (كورونا).
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