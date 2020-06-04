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"الخارجية": تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية بأمريكا

"الخارجية": تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية بأمريكا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الخارجية اليوم الخميس، بتسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)، في صفوف الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت "الخارجية" في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): أن حالة الوفاة كانت في ولاية أوهايو للمواطن أسعد عون (74) عاما، بسبب فيروس (كورونا).


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